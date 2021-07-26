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У центрі Києва завтра посилять заходи безпеки: названа причина

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 19:08
У центрі Києва завтра посилять заходи безпеки: названа причина Фото: хресний хід ПЦУ (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці посилять заходи безпеки в центрі Києва через хресну ходу на честь річниці Хрещення України-Руси. За порядком стежитимуть співробітники поліції та інших служб силового відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що 27 липня в центрі Києва відбудеться хресна хода, пристосованому 1033-річчю Хрещення України-Руси. "У зв'язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці", - уточнили в Нацполіції.

Запобігати правопорушенням у місцях масового скупчення людей будуть додатково залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.

Нагадаємо, раніше в КМДА попередили жителів і гостей столиці про заборону руху всіх видів транспорту в центрі Києва у зв'язку з хресною ходою.

Зазначимо, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебень, який очолить предстоятель УПЦ Московського Патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13: 00. Після завершення молебню відбудеться велика хресна хода до Києво-Печерської Лаври.

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