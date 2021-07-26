Центр Киева перекроют из-за крестного хода в честь годовщины крещения Украины-Руси
Фото: УПЦ Московского патриархата проведет ный ход на годовщину крещения Украины-Руси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 27 июля в центре Киева будет запрещено движение всех видов транспорта. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-й годовщины Крещения Украины-Руси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По данным пресс-службы, с 06: 00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).
С 14: 00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
- на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Пресс-служба КГГА также приводит рекомендованные маршрутами объезда.
Напомним, 27 июля на Владимирской горке состоится молебен, который возглавит предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Начало в 13:00. После завершения молебна состоится большой крестный ход в Киево-Печерскую лавру.