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В центре Киева завтра ограничат движение транспорта

Новости » Общество    31.08.2019 - 20:14
В центре Киева завтра ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение будет ограничено в связи с проведением спортивного мероприятия

Завтра, 1 сентября, в Киеве в связи с проведением спортивного мероприятия на некоторых улицах столицы и области будет ограничено дорожное движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мероприятие пройдет по маршруту от улицы Крещатик - Бессарабская площадь - улица Бассейная - бульвар Леси Украинки - бульвар Дружбы народов - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - Днепровское шоссе - выезд на а / д Н01 - а / д выезд с М05 - проспект Академика Глушкова.

Сообщается, что улица Крещатик будет перекрыта с 00:00 до 12:30. Движение другими улицами будет ограничено с 09:00 до 11:00 по маршруту движения велосипедистов. Финиш состоится возле метро Теремки, движение придомовой территории возле проспекта Академика Глушкова, 59, будет перекрыто с 06:00 до 17:00.

В центре Киева завтра ограничат движение транспорта

Напомним, в центре Киева на участке улицы Владимирской в период с 31 августа по 3 сентября частично ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ. Ремонтные работы будут проходить на участке от улицы Рейтарской к улице Софиевской.

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