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У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 20:14
У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух буде обмежено в зв'язку з проведенням спортивного заходу

Завтра, 1 вересня, в Києві у зв'язку з проведенням спортивного заходу на деяких вулицях столиці та області буде обмежено дорожній рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Захід пройде за маршрутом від вулиці Хрещатик - Бесарабська площа - вулиця Басейна - бульвар Лесі Українки - бульвар Дружби народів - Наддніпрянське шосе - Столичне шосе - Дніпровське шосе - виїзд на а / д Н01 - а / д виїзд з М05 - проспект Академіка Глушкова.

Повідомляється, що вулиця Хрещатик буде перекрито з 00:00 до 12:30. Рух іншими вулицями буде обмежено з 09:00 до 11:00 за маршрутом руху велосипедистів. Фініш відбудеться біля метро Теремки, рух прибудинкової території біля проспекту Академіка Глушкова, 59, буде перекрито з 06:00 до 17:00.

У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту

Нагадаємо, у центрі Києва на ділянці вулиці Володимирській у період з 31 серпня по 3 вересня частково обмежать рух транспорту з-за проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи будуть проходити на ділянці від вулиці Рейтарській до вулиці Софіївській.

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