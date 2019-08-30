В центре Киева ограничат движение транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проезд транспорта будет ограничен с 31 августа по 3 сентября

В центре Киева на участке улицы Владимирской в период с 31 августа по 3 сентября частично ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что ремонтные работы будут проходить на участке от улицы Рейтарской к улице Софиевской.

"С 31 августа по 3 сентября на улице Владимирской, на участке от улицы Рейтарской к улице Софиевской, частично ограничат движение транспорта. Как сообщили в КК "Киевавтодор", в это время будет производиться текущий ремонт покрытия брусчатки", - говорится в сообщении.

Также 31 августа ограничат движение вблизи Вокзальной площади.

"С 9:00 до 17:00 частично ограничат движение на проезде от Вокзальной площади до ул. Льва Толстого. В это время будут выполняться работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия", - сообщили в КГГА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Укравтодор" предложил взимать плату с фур за проезд по дорогам. Это поможет пополнить финансирование Дорожного фонда.

Также сообщалось, что в октябре должны заработать первые пункты автоматического взвешивания грузовиков. Они будут находиться на 6 пунктах вблизи Киева.