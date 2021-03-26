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В центре Киева завтра частично ограничат движение

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 14:47
В центре Киева завтра частично ограничат движение Фото: полиция ограничила движение в центре Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 27 марта, в Киеве частично ограничат движение на Европейской площади. Так будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с 9:00 до 16:00 на Европейской площади будет проводиться ремонт покрытия с мостовой. Работники будут обновлять участок вблизи гостиницы "Днепр".

Отмечается, что работы планируется выполнить в течение субботы, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время выполнения ремонтных работ движение будет частично ограничено.

В центре Киева завтра частично ограничат движение

Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта. Ограничение будет действовать до 31 августа.

Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

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