В центре Киева завтра частично ограничат движение

В субботу, 27 марта, в Киеве частично ограничат движение на Европейской площади. Так будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с 9:00 до 16:00 на Европейской площади будет проводиться ремонт покрытия с мостовой. Работники будут обновлять участок вблизи гостиницы "Днепр".

Отмечается, что работы планируется выполнить в течение субботы, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время выполнения ремонтных работ движение будет частично ограничено.