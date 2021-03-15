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В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бандеры до сентября

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 19:49
В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бандеры до сентября Фото: перекрытие дороги (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Со вторника, 16 марта, в Киеве частично ограничат движение по проспекту Степана Бандеры. Ограничение будет действовать до 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что частичное ограничение по проспекту Бандеры введут с 7:00 16 марта.

На проспекте Бандеры начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники будут работать на части от улицы Елены Телиги до проспекта. Оболонского в направлении станции метро "Почайна". В ближайшие недели работы будут проводить на отрезке от улицы Телиги до железнодорожной станции "Зенит".

Основные ремонтные работы планируют завершить до конца августа.

В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бандеры до сентября

Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

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