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У центрі Києва завтра частково обмежать рух

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 14:47
У центрі Києва завтра частково обмежать рух Фото: поліція обмежила рух у центрі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 27 березня, у Києві частково обмежать рух на Європейській площі. Так будуть проводитися ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 9:00 до 16:00 на Європейській площі буде проводитися ремонт покриття з бруківки. Працівники будуть оновлювати ділянку поблизу готелю "Дніпро".

Наголошується, що роботи планується виконати протягом суботи, щоб якнайменше впливати на трафік.

Під час виконання ремонтних робіт рух буде частково обмежено.

У центрі Києва завтра частково обмежать рух

Нагадаємо, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Крім того, у Києві частково обмежили рух по проспекту Степана Бандери через капітального ремонту. Обмеження діятиме до 31 серпня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітального ремонту. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

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