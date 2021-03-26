У центрі Києва завтра частково обмежать рух

У суботу, 27 березня, у Києві частково обмежать рух на Європейській площі. Так будуть проводитися ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 9:00 до 16:00 на Європейській площі буде проводитися ремонт покриття з бруківки. Працівники будуть оновлювати ділянку поблизу готелю "Дніпро".

Наголошується, що роботи планується виконати протягом суботи, щоб якнайменше впливати на трафік.

Під час виконання ремонтних робіт рух буде частково обмежено.