В Киева завтра частично ограничат движение на проспекте Победы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение транспорта будет ограничено до 17 часов

В пятницу, 28 февраля, в Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта на проспекте Победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Так, движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Победы под путепроводом возле станции метро "Берестейская". Ограничение продлится с 8 утра до 17:00.

"На путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведут ремонт одной из опор, а также ливнестоков. Работать будут в сторону Святошина", - сообщили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона запретят движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения. На подъездах к мосту коммунальные службы устанавливают соответствующие дорожные знаки.

Также РБК-Украина писало, что ради снижения нагрузки на опорные конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения. Раньше, на мосту Патона запретили проезд грузовиков.

Кроме того, планируется строительство трех новых развязок на дорогах Киев-Одесса и Киев-Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.