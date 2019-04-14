У центрі Києва евакуювали людей з ТРЦ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві евакуювали людей із ТРЦ "Глобус"

У центрі Києва через повідомлення про замінування евакуюють ТРЦ "Глобус", який знаходиться за адресою Майдан Незалежності, 1. Про це в коментарі РБК-Україна розказала Світлана Водолага, керівник прес-служби ДСНС.

Також Водолага зазначила, що людей із торгівельноо центр евакуювали.

"Інформація про замінування надійшла на лінію служби 102. Наразі дана інформація перевіряється. Людей із торгівельного центру "Глобус" евакуювали», - повідомила вона, відповідаючи на питання про те, чи підтвердили інформацію про замінування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 11 квітня "замінували" апеляційний суд. Суд тимчасово припинив свою роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Також повідомлялось, що 10 квітня зазамінування Київської міської державної адміністрації (КМДА). Пізніше правоохоронці не підтвердили інформацію про мінування.

Крім того, в Національну поліцію столиці повідомляли про мінування Бронетанкового заводу, конструкторського бюро "Артилерійське озброєння", Вищої ради правосуддя і заводу "Маяк". Інформація про замінування так і не підтвердилася.