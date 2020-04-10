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В центре Киева закроют движение из-за ремонта

Новости » Общество     10.04.2020 - 16:35
В центре Киева закроют движение из-за ремонта
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничение будет действовать с 08:00 11 апреля до 21:00 19 апреля

В центре Киева перекроют движение автомобильного транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевавтодора" в Facebook.

Сообщается, что движение будет перекрыто частично на улице Пушкинской с 08:00 11 апреля до 21:00 19 апреля.

Во время работ движение по улице Пушкинской от улицы Льва Толстого до Богдана Хмельницкого будет перекрыто. Однако, жители Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания смогут заезжать в ремонтную зону.

Объехать перекрытый участок можно будет:

  • улица Льва Толстого - улица Владимирская - улица Богдана Хмельницкого;
  • улица Большая Васильковская - улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого;

В центре Киева закроют движение из-за ремонта

Напомним, с 1 апреля по 1 ноября на семи участках дорог Киева внедряется максимально допустимая скорость движения транспортных средств 80 км/час.

Кроме того, в столице частично ограничили движение на мосту Патона из-за масштабной реконструкции. Ограничения будут действовать до 10 апреля.

Также на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение в связи с капитальным ремонтом. Ограничения будут действовать до 1 мая.

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