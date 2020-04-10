В центре Киева закроют движение из-за ремонта

Ограничение будет действовать с 08:00 11 апреля до 21:00 19 апреля
В центре Киева перекроют движение автомобильного транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевавтодора" в Facebook.
Сообщается, что движение будет перекрыто частично на улице Пушкинской с 08:00 11 апреля до 21:00 19 апреля.
Во время работ движение по улице Пушкинской от улицы Льва Толстого до Богдана Хмельницкого будет перекрыто. Однако, жители Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания смогут заезжать в ремонтную зону.
Объехать перекрытый участок можно будет:
Напомним, с 1 апреля по 1 ноября на семи участках дорог Киева внедряется максимально допустимая скорость движения транспортных средств 80 км/час.
Кроме того, в столице частично ограничили движение на мосту Патона из-за масштабной реконструкции. Ограничения будут действовать до 10 апреля.
Также на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение в связи с капитальным ремонтом. Ограничения будут действовать до 1 мая.