В центре Киева закроют движение автотранспорта из-за новогоднего парада

В центре Киева в субботу, 21 декабря, ограничат движение в связи с проведением новогоднего парада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, движение автотранспорта будет запрещенно на улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19) с 13:30 до 16:00.

Кроме того, во время монтажа / демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку:

21 декабря с 00:00 до 15:00 - на улице Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на улице Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.

с 7:00 20 декабря до 23:30 21 декабря - на улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко на пересечении с улицей Софиевской), вдоль четной стороны бульварара Тараса Шевченко (от пересечения с улицы Терещенковской до пересечения с улицей Владимирской).

Парад продлится с 14:00 до 16:00 по маршруту от перекрестка улиц Льва Толстого и Владимирской до Софийской площади.

Напомним, с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Кроме того, на период новогодне-рождественских праздников в центре столицы ограничат движение автотранспорта. Движение будет ограничено с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го движение автомобильного транспорта ограничат на Контрактовой площади.