У центрі Києва закриють рух автотранспорту через новорічного параду

У центрі Києва в суботу, 21 грудня, обмежать рух у зв'язку з проведенням новорічного параду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, рух автотранспорту буде заборонена на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка у будинку № 19) з 13:30 до 16:00.

Крім того, під час монтажу / демонтажу святкової платформи і спеціального огородження параду заборонять паркування:

21 грудня з 00:00 до 15:00 - на вулиці Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка та на вулиці Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.

з 7:00 20 грудня до 23:30 21 грудня - на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка на перетині з вулицею Софіївській), вздовж непарної сторони бульварара Тараса Шевченка (від перетину з вулиці Терещенківської до перетину з вулицею Володимирською).

Парад триватиме з 14:00 до 16:00 за маршрутом від перехрестя вулиць Льва Толстого і Володимирською до Софійської площі.

Нагадаємо, з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові і неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Крім того, на період новорічно-різдвяних свят у центрі столиці обмежать рух автотранспорту. Рух буде обмежено з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го рух автомобільного транспорту обмежать на Контрактовій площі.