У центрі Києва закриють рух автотранспорту через новорічного параду

Обмеження діятимуть 21 грудня з 13:30 до 16:00
У центрі Києва в суботу, 21 грудня, обмежать рух у зв'язку з проведенням новорічного параду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, рух автотранспорту буде заборонена на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка у будинку № 19) з 13:30 до 16:00.
Крім того, під час монтажу / демонтажу святкової платформи і спеціального огородження параду заборонять паркування:
Парад триватиме з 14:00 до 16:00 за маршрутом від перехрестя вулиць Льва Толстого і Володимирською до Софійської площі.
Нагадаємо, з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові і неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.
Крім того, на період новорічно-різдвяних свят у центрі столиці обмежать рух автотранспорту. Рух буде обмежено з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го рух автомобільного транспорту обмежать на Контрактовій площі.