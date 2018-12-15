На улицы Киева из-за Собора вывели несколько тысяч правоохранителей

Фото: акции в поддержку автокефалии (РБК-Украина)

По данным полиции Киева, охрану порядка обеспечивают 4 тысячи человек

Из-за Объединительного собора к обеспечению порядка в Киеве привлекли 4 тысячи правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По словам первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового, к охране порядка привлекли Национальную гвардию, полицию и сотрудников ГСЧС. Он также добавил, что со вчерашнего дня развернута работа ситуационного центра.

"Учитывая важность и историческую значимость сегодняшнего события, большое количество граждан и ту истерию, которую нагнетает государство-агрессор, мы приняли все меры, чтобы защитить людей. Сегодня к охране правопорядка привлекли около 4000 правоохранителей", - добавил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Парубий приехали на Объединительный собор. Ожидается, что в скором времени Собор начнется официально.

Также ранее присутствующих на Софийской площади предупредили о провокациях. Кроме того, киевлян и жителей города призывают обращаться к правоохранителям в случае непонятных ситуаций.