Фото: спасатели (dsns.gov.ua)

В Киеве сегодня проходит Объединительный собор

Спасатели обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в центре Киева, где сегодня, 15 декабря, проходит Объединительный собор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня в Киеве проходят мероприятия по проведению Объединительного собора, на которые собрались тысячи паломников и верующих. Кроме того, в мероприятиях принимают участие первые лица государства и представители общественности.

"Спасатели ГСЧС дежурят в местах проведения религиозных мероприятий. Так, для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в г. Киеве и Киевской области на дежурстве будет находиться более 800 человек личного состава и более 200 единиц техники", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к дежурству привлечены пешие патрули столичных спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в соборе Святой Софии начался Объединительный собор украинских церквей.

Как известно, на Объединительный собор приехали президент Украины Петр Порошенко и глава украинского парламента Андрей Парубий.