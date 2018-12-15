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У центрі Києва затримали двох осіб зі зброєю

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 12:39
У центрі Києва затримали двох осіб зі зброєю
Фото: акції на Софійській площі (РБК-Україна)

У одного із затриманих при собі був ніж

В рамках прийнятих у зв'язку з Об'єднавчим собором заходів безпеки в центрі Києва затримали двох осіб зі зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Києва Андрія Крищенка в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, у одного із затриманих був великий ніж. У другого при собі були нунчаки.

"Ми доставили їх до територіального відділення поліції, і будемо розбиратися, навіщо вони прийшли на такий захід з цими небезпечними речами", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники забезпечують пожежну і техногенну безпеку в центрі Києва. Зокрема, для реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події в Києві та Київській області на чергуванні знаходяться понад 800 чоловік особового складу та понад 200 одиниць техніки.

За останньою інформацією, порядок у центрі столиці забезпечують близько 4 тисяч правоохоронців. До служби в посиленому режимі залучили Національну гвардію, поліцію і рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 

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