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В центре Киева заблокировали работу подпольного казино

Новости » Общество    23.07.2019 - 18:16
В центре Киева заблокировали работу подпольного казино
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Заведение было замаскировано под караоке бар

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали деятельность подпольного казино на одной из центральных улиц Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное заведение замаскировали под караоке.

"Клиенты попадали в казино исключительно по рекомендации и с соблюдением мер конспирации, в частности только после предварительной заявки на визит. По информации СБУ ежемесячный объем заведения составлял до полумиллиона долларов США", - говорится в сообщении. 

В ходе санкционированных следственных действий в помещении казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты, фишки, общей стоимостью более 300 тыс. долларов.

На данный момент, продолжается досудебное следствие по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, во время которого проверяется информация о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к "крышеванию", а также  проводятся мероприятия для привлечения к ответственности организаторов нелегального бизнеса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Киева прекратила деятельность подпольного игорного заведения на улице Большая Васильковская. В  ходе обысков правоохранители изъяли игровое оборудование, деньги, оружие и боеприпасы. Расследование открыто по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 16 ноября прошлого года  в Киеве полиция прекратила деятельность 18 игорных заведений. В течение суток оперативники провели обыск в 18 подпольных заведениях, которые функционировали под видом Интернет-клубов, распространителей лотерей. Выяснилось, что некоторые заведения просто сменили свои вывески и названия.

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