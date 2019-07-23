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У центрі Києва заблокували роботу підпільного казино

Новини » Суспільство    23.07.2019 - 18:16
У центрі Києва заблокували роботу підпільного казино
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Заклад було замасковано під караоке бар

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (СБУ) заблокували діяльність підпільного казино на одній з центральних вулиць Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний заклад замаскували під караоке.

"Клієнти потрапляли в казино виключно за рекомендацією і з дотриманням заходів конспірації, зокрема тільки після попередньої заявки на візит. За інформацією СБУ щомісячний обсяг закладу становив до півмільйона доларів США", - йдеться в повідомленні.

У ході санкціонованих слідчих дій у приміщенні казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти, фішки, загальною вартістю понад 300 тис. доларів.

На даний момент, триває досудове слідство за ст. 203-2 Кримінального кодексу України, під час якого перевіряється інформація про можливу причетність працівників правоохоронних органів до "кришування", а також проводяться заходи для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Києва припинила діяльність підпільного грального закладу на вулиці Велика Васильківська. В ході обшуків правоохоронці вилучили ігрове обладнання, гроші, зброю і боєприпаси. Розслідування відкрито за ч. 1 ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Крім того, 16 листопада минулого року у Києві поліція припинила діяльність 18 гральних закладів. Протягом доби оперативники провели обшук у 18 підпільних закладах, які функціонували під виглядом Інтернет-клубів, розповсюджувачів лотерей. З'ясувалося, що деякі заклади просто змінили свої вивіски і назви.

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