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Полиция Киева прекратила деятельность подпольного казино

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 06:03
Полиция Киева прекратила деятельность подпольного казино
Фото: полиция (РБК-Украина)

Во время обысков правоохранители изъяли игровое оборудование, деньги, оружие и боеприпасы

Полиция Киева прекратила деятельность подпольного игорного заведения на улице Большая Васильковская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Указано, что в ходе обысков правоохранители изъяли игровое оборудование, деньги, оружие и боеприпасы.

Так, расследование открыто по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в г. Киеве Эдуарда Соловьева, игорное заведение осуществляло деятельность в помещении торгово-офисного центра на улице Большая Васильковская.

"В ходе проведения обысков в помещении казино и по местам проживания организаторов незаконного бизнеса мы изъяли игровое оборудование, более 100 000 долларов и другие вещественные доказательства, подтверждающие факт незаконной деятельности. Кроме того, обнаружили оружие и боеприпасы, похожие на боевые, законность которых на данный момент устанавливается", - сообщил он.

Также было установлено, что сотрудники и посетители пользовались лифтом, пользуясь специальным магнитным ключом. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция прекратила деятельность 18 игорных заведений.

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