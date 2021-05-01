Безопасность и экономика: Кулеба назвал темы встречи с Блинкеном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем будет говорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Украину. Блинкен должен прибыть в Киев на следующей неделе.
Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".
По словам министра, главной темой встречи с американским госсекретарем будет безопасность.
"Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я сказал бы, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - рассказал он.
Напомним, госсекретарь США будет находиться в Украине с официальным визитом 5-6 мая. Блинкен планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Кроме того, как узнало РБК-Украина, госсекретарь США планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины. Он также хочет встретиться с премьер-министром и предстоятелем ПЦУ.