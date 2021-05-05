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У центрі Києва можливі обмеження руху через візит Блінкена

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 09:21
У центрі Києва можливі обмеження руху через візит Блінкена Фото: візит Блінкена триватиме 5-6 травня (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня відвідає Україну з робочим візитом. На цей час можливі незначні обмеження дорожнього руху на центральних вулицях Києва.

Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

Обмеження будуть пов'язані з заходами щодо забезпечення охорони Блінкена.

"У зв'язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена 5-6 травня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста", - повідомили в Управлінні держохорони.

Нагадаємо, під час візиту Блінкена в Україну планують обговорити теми безпеки та економіки.

Як дізналося РБК-Україна, держсекретар США планує обговорити з українськими чиновниками агресію Росії проти України. Він також хоче зустрітися з прем'єр-міністром і предстоятелем ПЦУ.

Зазначимо, разом з Блінкеном в Україну прибуде також і заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Повідомлялося, що Блінкен повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

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