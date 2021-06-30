В центре Киева возле офиса "Нафтогаза" сгорел Mersedes

"Около 17:20 на улице Богдана Хмельницкого произошло возгорание частного автомобиля, который двигался мимо здания "Нафтогаз"а. Сотрудники компании оперативно вызвали ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. Большей информацию, поэтому не располагаем, поскольку автомобиль не принадлежит "Нафтогазу" или сотрудникам компании, - сообщили в корпорации и попросили за комментариями обращаться в спасательную службу.

В ГСЧС опубликовали пресс-релиз о происшествии. В нем подтверждается информация о возгорании легкового автомобиля на улице Богдана Хмельницкого.

На место происшествия были направлены сотрудники 4-го государственной пожарно-спасательного отряда. По прибытии ими было установлено, что легковой автомобиль Mersedes загорелся во время движения.

Возгорание ликвидировали в течение пяти минут. Для его тушения были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Видео с места, где вспыхнул Mercedes, опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний Kyiv Operative".