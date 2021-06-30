У центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" згорів Mersedes

"Близько 17:20 на вулиці Богдана Хмельницького сталося загоряння приватного автомобіля, який рухався повз будівлю "Нафтогаз"а. співробітники компанії оперативно викликали ДСНС, які ліквідували загоряння. Більшої інформації, тому не маємо, оскільки автомобіль не належить "Нафтогазу" або співробітникам компанії, - повідомили в корпорації і попросили за коментарями звертатися в рятувальну службу.

У ДСНС опублікували прес-реліз про подію. У ньому підтверджується інформація про загоряння легкового автомобіля на вулиці Богдана Хмельницького.

На місце події були направлені співробітники 4-го державної пожежно-рятувального загону. Після прибуття ними було встановлено, що легковий автомобіль Mersedes загорівся під час руху.

Загоряння ліквідували протягом п'яти хвилин. Для його гасіння були залучені три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Жертв і постраждалих немає.

Причини загоряння встановлюють правоохоронні органи.

Відео з місця, де спалахнув Mercedes, опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний Kyiv Operative".