В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Фото: в Харькове загорелась маршрутка (kh.dsns.gov.ua)
В Харькове на проспекте Жуковского на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. В результате никто не пострадал.
Пожар произошел, когда микроавтобус I-VAN вез людей на конечную станцию в поселке Жуковского. Когда водитель заметил огонь, он затормозил, чтобы выпустить пассажиров, и сам выпрыгнул из кабины транспортного средства.
Фото: в Харькове загорелась маршрутка (kh.dsns.gov.ua)
Огонь в автобусе погасили.
Напомним, под Херсоном сотрудник ГСЧС устроил смертельное ДТП, выехав на дороге на встречную полосу, и спровоцировав лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ".
Кроме того, в Николаевской области в результате ДТП погибли двое человек, еще пятеро пострадали.