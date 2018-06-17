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В центре Киева восстановили движение транспорта

НовостиОбщество    17.06.2018 - 16:21
Фото: марш в центре Киева (РБК-Украина)
Фото: марш в центре Киева (РБК-Украина)

Восстановлено движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко

В Киеве в центре города на четырех улицах и одном бульваре возобновили движение транспорта, которое было приостановлено в связи с Маршем равенства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева Facebook.

"Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено", - говорится в сообщении.

 

Рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка відновлено

Опубліковано Поліція Києва 17 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что станции киевского метрополитена "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта", которые были с утра закрыты в связи с проведением Марша равенства в центре Киева, открыты на вход и выход для пассажиров.

В метрополитене также уточнили, что сегодня работа подземки будет продлена на 1 час.

Добавим, в воскресенье, 17 июня, в Киеве, приблизительно в 6 часов утра, более 150 человек вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.

Всего в Марше равенства приняли участие более 5 тысяч человек.

В Марше равенства приняли участие 3,5 тыс. активистов, - МВД Марш равенства в Киеве завершился
Теги публикации: Марш равенства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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