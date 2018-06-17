У центрі Києва відновили рух транспорту

Відновлено рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка

У Києві в центрі міста на чотирьох вулицях та одному бульварі відновили рух транспорту, який було призупинено у зв’язку з Маршем рівності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва у Facebook.

"Рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка відновлено", - йдеться у повідомленні.

Рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка відновлено Опубліковано Поліція Києва 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станції київського метрополітену "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту", які були з ранку закриті у зв'язку з проведенням Маршу рівності в центрі Києва, відкриті на вхід і вихід для пасажирів.

У метрополітені також уточнили, що сьогодні робота підземки буде продовжено на 1 годину.

Додамо, в неділю, 17 червня, у Києві, приблизно о 6 годині ранку, більше 150 осіб вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху Маршу рівності.

Загалом у Марші рівності взяли участь понад 5 тисяч осіб.