Три станції київського метро відновили роботу в звичайному режимі

У зв'язку з проведення Маршу рівності були закриті станції "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту"

Станції київського метрополітену "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту", які були з ранку закриті у зв'язку з проведенням Маршу рівності в центрі Києва, відкриті на вхід і вихід для пасажирів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен" на сторінці Facebook.

"Увага! Всі станції відкриті на вхід і вихід для пасажирів. Метро працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі. Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину. Опубліковано КП "Київський метрополітен" 17 червня 2018 р.

У метрополітені також уточнили, що сьогодні робота підземки буде продовжено на 1 годину.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, починаючи з 6:00 ранку, робота станцій трьох станцій Київського метрополітену обмежена у зв'язку з проведенням у центрі Києва "Марш рівності".