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Три станції київського метро відновили роботу в звичайному режимі

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 13:59
Фото: метро (maps.google.com)
Фото: метро (maps.google.com)

У зв'язку з проведення Маршу рівності були закриті станції "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту"

Станції київського метрополітену "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту", які були з ранку закриті у зв'язку з проведенням Маршу рівності в центрі Києва, відкриті на вхід і вихід для пасажирів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен" на сторінці Facebook.

"Увага! Всі станції відкриті на вхід і вихід для пасажирів. Метро працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

 

Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі. Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину.

Опубліковано КП "Київський метрополітен" 17 червня 2018 р.

У метрополітені також уточнили, що сьогодні робота підземки буде продовжено на 1 годину.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, починаючи з 6:00 ранку, робота станцій трьох станцій Київського метрополітену обмежена у зв'язку з проведенням у центрі Києва "Марш рівності".

У Марші рівності взяли участь 3,5 тис. активістів, - МВС Марш рівності в Києві: в поліції заявили, що більшість затриманих відпустили
Теги публікації: Марш равенства, метро, восстановление работы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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