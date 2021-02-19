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В центре Киева водитель на переходе ударил пешехода. Тот умер на месте

Автор: РБК-Украина

В центре Киева водитель ударил пешехода в ходе внезапно возникшей ссоры. Потерпевший умер на месте, а водителя уже задержали.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, для идентификации и задержания водителя автомобиля "Хюндай" полиции понадобилось чуть более часа. Это стало возможным благодаря камерам видеонаблюдения.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел возле театра им. Франко. Водитель нанес пешеходу два удара, после чего он упал на брусчатку и умер до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее в Киеве на железнодорожном переезде легковой ВАЗ попал под поезд, в результате пассажир легковушки от полученных травм погиб на месте, а водителя задержали за нарушения правил дорожного движения, которое привело к смерти. Виновнику аварии грозит до 8 лет тюрьмы.

Также ранее в Харьковской области на трассе Киев - Харьков перевернулась маршрутка с людьми. В ДТП пострадали 10 человек. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего микроавтобус перевернулся. В общей сложности в салоне находились 17 пассажиров.

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