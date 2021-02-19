В центре Киева водитель на переходе ударил пешехода. Тот умер на месте

В центре Киева водитель ударил пешехода в ходе внезапно возникшей ссоры. Потерпевший умер на месте, а водителя уже задержали.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, для идентификации и задержания водителя автомобиля "Хюндай" полиции понадобилось чуть более часа. Это стало возможным благодаря камерам видеонаблюдения.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел возле театра им. Франко. Водитель нанес пешеходу два удара, после чего он упал на брусчатку и умер до приезда скорой помощи.