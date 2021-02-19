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У центрі Києва водій на переході вдарив пішохода. Той помер на місці

Автор: РБК-Україна

У центрі Києва водій вдарив пішохода в ході раптово виниклої сварки. Потерпілий помер на місці, а водія вже затримали.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, для встановлення та затримання водія автомобіля "Хюндай" поліції знадобилося трохи більше години. Це стало можливим завдяки камерам відеоспостереження.

Як повідомляють ЗМІ, інцидент стався біля театру ім. Франка. Водій наніс пішоходу два удари, після чого він впав на бруківку і помер до приїзду швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше в Києві на залізничному переїзді легковий ВАЗ потрапив під потяг, в результаті пасажир легковика від отриманих травм загинув на місці, а водія затримали за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті. Винуватцю аварії загрожує до 8 років в'язниці.

Також раніше в Харківській області на трасі Київ - Харків перекинулася маршрутка з людьми. У ДТП постраждали 10 осіб. Водій не впорався з керуванням і врізався у відбійник, після чого мікроавтобус перекинувся. У загальній складності в салоні знаходилося 17 пасажирів.

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