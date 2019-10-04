В центре Киева на три дня перекроют движение транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве перекроют 40 улиц и три моста

С вечера 4 октября до вечера 6 октября в центре Киева перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что первые выходные октября, 5-6 октября, с 08:00 до 18:10 в столице будет проходить "10-й Киевский международный марафон" (10th Wizz Air Kyiv City Marathon). В связи с этим событием распоряжением КГГА № 1723 предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций.

Из-за проведения марафона ограничат движение на четырех десятках улиц. Также перекроют для движения транспорта три моста (Северный, Гаванский и Патона). Трасса для марафона будет разбита на участки и движение на дорогах будут восстанавливать постепенно, после завершения бега на каждом из участков.

В пятницу, 4 октября, в районе Софийской площади начнутся подготовительные работы, поэтому уже в 21:00 будет ограничено движение по Владимирскому проезду, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Разблокировано движение по этим улицам будет уже в воскресенье, 6 октября, в 22:00.

Утром 5 октября для движения будут закрыты ул. Трехсвятительская и Владимирская, а также:

ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Е. Коновальца) - с 13:00 до 16:30;

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Майдана Незалежности) -с 13:00 до 17:50;

ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 12:00 до 17:50;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 12:00 до 17:50;

ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бул. Т. Шевченко) - с 13:00 до 17:50;

бул. Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) с 13:00 до 17:50;

ул. Б. Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 13:00 до 17:50.

Фото: (kyivpatrol)

Список улиц, которые будут перекрыты 6 октября:

ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 05:00 до 22:00;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 05:00 до 22:00;

ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бул. Т. Шевченко) - с 08:00 до 11:15;

бул. Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) - с 08:00 до 11:15;

площадь Победы - с 08:00 до 11:15;

ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) - с 08:00 до 11:15;

ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) - с 08:00 до 11:15;

ул. Жилянская - с 08:00 до 11:15;

ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) - с 08:00 до 11:15;

ул. Б. Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 08:00 до 11:45;

ул. Крещатик - с 08:00 до 11:45;

Европейская площадь - с 08:00 до 11:45;

Музейный переулок - с 08:00 до 11:45;

ул. М. Грушевского - с 08:00 до 11:45;

Петровская аллея - с 08:20 до 11:45;

Парковая дорога - с 08:20 до 11:45;

Днепровский спуск - с 08:30 до 12:15;

аллея Героев Крут - с 08:30 до 12:15;

ул. Лаврская - с 08:30 до 12:15;

просп. Соборности - с 08:45 до 13:00;

ул. Е. Сверстюка - с 08:45 до 13:00;

Русановский канал - с 08:45 до 13:00;

ул. Энтузиастов - с 08:45 до 13:00;

Русановская набережная - с 08:45 до 13:00;

бул. Дружбы Народов — с 08:45 до 13:15;

мост Патона - с 08:45 до 13:15;

Набережное шоссе - с 08:45 до 13:45;

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) - с 08:45 до 15:30;

ул. Трухановская - с 09:00 до 14:30;

Северный мост - с 09:30 до 15:00;

Гаванский мост - с 09:30 до 15:00;

ул. Набережно-Рыбальская - с 09:30 до 15:30;

ул. Нижний Вал - с 09:45 до 15:30;

ул. Глубочицкая - с 09:45 до 15:45;

Глубочицкий проезд - с 09:45 до 16:00;

ул. В. Чорновола - с 10:00 до 16:00;

ул. Сечевых Стрельцов - с 10:00 до 16:00.

Напомним, утром в пятницу, 4 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах.

Также РБК-Украина сообщало, что в центре Киева посреди проезжей части произошел прорыв трубы с кипятком.