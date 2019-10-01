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В центре Киева ограничат движение транспорта

Новости » Общество    01.10.2019 - 16:09
В центре Киева ограничат движение транспорта
Фото: Крещатик (Євгеній Жуков facebook)

В субботу, 5 октября, ограничат движение на Крещатике

В Киеве в субботу, 5 октября, ограничат движение транспорта на Крещатике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Движение всего транспорта будет перекрыто с 19:00 до 20:00 от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Михайловской в связи с открытием киевского международного фестиваля театров кукол.

Сообщается, что в связи с фестивалем в Киеве запланировано праздничное шествие с 19:00 до 20:00 по маршруту ул. Крещатик, 4 - Майдан Независимости - ул. Крещатик, 36.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за проведения марафона массово перекроют движение транспорта с 4 по 6 октября. В частности, будет перекрыто движение на около 40 улицах и трех мостах - Северном, Гаванском и мосте Патона.

Также сообщалось, что до 7 октября в Киеве действуют ограничения движения на Южном мосту со стороны улицы Бойчука. В связи с выполнением противоаварийных работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей).

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