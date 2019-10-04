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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    04.10.2019 - 08:30
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на правом берегу

В пятницу, 4 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу города пробки зафиксированы на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая.

Также затруднено движение транспорта на проспекте Победы, возле станции метро "Шулявская", проспекте Академика Палладина. Пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Надднепрянском проспекте.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на Северном и Дарницком мостах и мосту Патона.

На левом берегу пробки образовались со стороны мостов на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком проспекте и проспекте Бажана. Затруднено движение транспорта возле станции метро "Бориспольская".

Напомним, сегодня погода резко ухудшится, синоптики передают дожди и грозы и понижение температуры воздуха до +10. В частности, дожди и грозы накроют северные, центральные, восточные и южные области.

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