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В центре Киева словесная перепалка закончилась стрельбой, есть раненый

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 19:19
В центре Киева словесная перепалка закончилась стрельбой, есть раненый
Фото: задержание участников стрельбы (kyiv.npu.gov.ua)

Подозреваемые пытались скрыться с места событий на автомобиле

В Киеве на улице Ивана Мазепы во время словесной перепалки мужчина получил огнестрельное ранение руки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Киеве.

Сообщается, что по факту происшествия, которое произошло вечером 19 августа, были задержаны три человека, которые пытались скрыться с места преступления на автомобиле.

"Предварительно установлено, что двое неизвестных обвиняли двух подростков в изнасиловании несовершеннолетней. Прохожий, который заметил конфликт, решил заступиться за подростков, в результате чего между участниками события началась толкотня: при этом один из злоумышленников выстрелил мужчине в руку", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия полиция обнаружила пистолет, предварительно - травматический, и девять патронов к нему. Также при осмотре машины, в которой находились фигуранты, правоохранители изъяли одну стреляную гильзу и две биты.

В центре Киева словесная перепалка закончилась стрельбой, есть раненый(kyiv.npu.gov.ua)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Также сообщается, что информация относительно достоверности изнасилования несовершеннолетней проверяется.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 19 августа возле станции метро "Голосеевская" сотрудники частной и муниципальной охранной фирмы устроили перестрелку. В результате происшествия пострадали 5 охранников.

Также сообщалось, что в столице из окна пятиэтажки, предположительно из пневматического оружия, расстреляли автомобиль Daewoo Lanos. Происходящее прохожие сняли на видео.

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