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У центрі Києва словесна перепалка закінчилася стріляниною, є поранений

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 19:19
У центрі Києва словесна перепалка закінчилася стріляниною, є поранений
Фото: затримання учасників стрільби (kyiv.npu.gov.ua)

Підозрювані намагалися втекти з місця подій на автомобілі

У Києві на вулиці Івана Мазепи під час словесної перепалки чоловік отримав вогнепальне поранення руки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполіції в Києві.

Повідомляється, що за фактом події, яка сталася ввечері 19 серпня були затримані три людини, які намагалися втекти з місця злочину на автомобілі.

"Попередньо встановлено, що двоє невідомих звинувачували двох підлітків у зґвалтуванні неповнолітньої. Перехожий, який помітив конфлікт, вирішив заступитися за підлітків, в результаті чого між учасниками події почалася штовханина: при цьому один із зловмисників вистрілив чоловікові в руку", - йдеться в повідомленні поліції.

На місці події поліція виявила пістолет, попередньо - травматичний, та дев'ять патронів до нього. Також при огляді машини, в якій знаходилися фігуранти, правоохоронці вилучили одну стріляну гільзу і дві біти.

У центрі Києва словесна перепалка закінчилася стріляниною, є поранений(kyiv.npu.gov.ua)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Також повідомляється, що інформація щодо достовірності зґвалтування неповнолітньої перевіряється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 19 серпня біля станції метро "Голосіївська" співробітники приватної та муніципальної охоронної фірми влаштували перестрілку. В результаті події постраждали 5 охоронців.

Також повідомлялося, що в столиці з вікна п'ятиповерхівки, імовірно з пневматичної зброї, розстріляли автомобіль Daewoo Lanos. Відбувається перехожі зняли на відео.

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