В Киеве из окна многоэтажки обстреляли автомобиль

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Очевидцы случившегося заявляют, что стреляли с балкона

В Киеве по адресу проспект Бажана, 10 из окна многоэтажного дома обстреляли припаркованный автомобиль Daewoo Lanos. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видео, опубликованное в Facebook портала dtp.kiev.ua.

В Киеве на проспекте Бажана 10 неизвестный прямо из окна обстреливает автомобиля если не сложно, не обстреливайте пожалуйста Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 15 серпня 2019 р.

Очевидцы на видео утверждают, что обстрел был произведен прямо с балкона многоэтажки, вероятнее всего из пневматического оружия.

Напомним, 11 августа в Киеве в Святошинском районе мужчины устроили стрельбу с балкона многоэтажного дома. Мужчины стреляли в воздух. Стрельба произошла на улице Чернобыльская.

Как писало РБК-Украина, в конце июля в Киеве произошла стрельба, в результате чего была ранена девушка. Так, в полицию от врача поступило сообщение о госпитализации с улицы Мартовской 18-летней девушки с огнестрельным ранением ноги.

Добавим также, 20 июля возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Около 10:00 между водителями автобуса и легкового автомобиля Opel Vivaro возник дорожный конфликт по поводу первоочередности проезда. Водитель автобуса рассказал, что водитель Opel совершил выстрел в направлении автобуса.