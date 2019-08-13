В центре Киева сегодня ограничат работу метро

Сегодня, 13 августа, могут ограничить работу метро в Киеве из-за футбольного матча между "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Сообщается, что в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Брюгге" (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Напомним, в первом матче "Динамо" уступило на выезде "Брюгге". В матче квалификационного раунда в отборе для участия в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА бельгийцы выиграли со счетом 1:0.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве частично ограничат движение на Пешеходном мосту, который соединяет правый берег с Трухановым островом. Ограничения связаны с тем, что на мосту будут проходить восстановительные работы после того, как на прошлой неделе там обвалилась бетонная конструкция.