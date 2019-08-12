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В Киеве частично ограничат движение на Пешеходном мосту

Новости » Общество    12.08.2019 - 15:05
В Киеве частично ограничат движение на Пешеходном мосту
Фото: Пешеходный мост (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 12 по 15 августа

В Киеве частично ограничат движение для пешеходов и велосипедистов на Пешеходном мосту, который соединяет правый берег с Трухановым островом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, на Пешеходном мосту будут выполнять противоаварийные работы - укреплять конструкцию плитами. Ремонтные работы будут выполняться по ночам. 

Так, с 23:00 12 августа в 10:00 13 августа, с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа и с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничено проход пешеходов и проезд велосипедистов.

"В коммунальной корпорации просят извинения за неудобства", - говорится в сообщении. 

Напомним, 2 августа в Киеве часть бетонной конструкции Пешеходного моста обрушилась. От моста отпал большой кусок арматуры и бетона. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами. Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года.

Кроме того, в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

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