В центре Киева сегодня ограничат движение транспорта

В Киеве сегодня в связи с проведением Всеукраинского велодня будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Велодень начнется в 10:00 на Софиевской площади с традиционного группового фото, а в 11:00 колонны велосипедистов стартуют по маршруту мероприятия.

На время мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре Киева: С 10:30 до 13:00 - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - ул. Михайловская - Майдан Независимости - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Объезд: из Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Также Крещатик будет перекрыт из-за проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 8:00 до 19:00.

С 11:20 до 13:30 - планируется ограничение движения автотранспорта без полного перекрытия и с выделением правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - Парк "Муромец" (финиш).

Объезд через улицу Электриков. Будет перекрыт заезд с улицы Набережно-Рыбацкой на Северный мост.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 мая по 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, с 31 мая до 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".