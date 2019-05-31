В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

Фото: Южный мост (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 31 мая по 4 июня

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 31 мая до 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим работы. С 1 июня и в течении всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные процедуры на всех КПВВ в районе проведения ООС будут совершаться с 6:00 до 20:00.

Кроме того, с 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов будет введено ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.