У центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту

У Києві сьогодні у зв'язку з проведенням Всеукраїнського велодня буде обмежено рух транспорту в центрі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Велодень почнеться в 10:00 на Софіївській площі з традиційного групового фото, а в 11:00 колони велосипедистів стартують по маршруту заходи.

На час заходу буде обмежено рух автотранспорту в центрі Києва: З 10:30 до 13:00 - Софійська площа - вулиця Володимирська - вул. Велика Житомирська - Михайлівська площа - вул. Михайлівська - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Володимирській узвіз - Поштова площа.

Об'їзд: Вознесенський узвіз в напрямку Подолу; вул. Ярославів Вал, вул. Бульварно-Кудрявська в напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.

Також Хрещатик буде перекрито через проведення заходів до Дня захисту дітей з 8:00 до 19:00.

З 11:20 до 13:30 - планується обмеження руху автотранспорту без повного перекриття і з виділенням правої смуги для проїзду велосипедистів за маршрутом: площа - вулиця Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Північний міст - вул. Труханівська - Парк "Муромець" (фініш).

Об'їзд через вулицю Електриків. Буде перекрито заїзд з вулиці Набережно-Рибальської на Північний міст.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Крім того, з 31 травня до 5 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро "Почайна".