ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве ограничат движение на Северном мосту

Новости » Общество    31.05.2019 - 13:34
В Киеве ограничат движение на Северном мосту
Фото: Северный мост (wikipedia.org Alexeevna1969)

Ограничение будет действовать с 31 мая по 5 июня

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 31 мая до 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через речку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 мая по 4 июня  в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, в субботу, 1 июня, в центре столицы будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением Всеукраинского велодня. Движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках: с 10:30 до 13:00: Почтовая площадь - Владимирский спуск - Европейская площадь - улица Крещатик; с 10:30 до 12:30: Софийская площадь - улица Владимирская - улица Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь. 

В центре Киева завтра ограничат движение транспорта В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту
Новости Украины ограничение движенияКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь