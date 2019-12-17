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У центрі Києва поряд з акціями протесту помер чоловік

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 16:49
У центрі Києва поряд з акціями протесту помер чоловік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік помер в результаті серцевого нападу

У центрі Києва на вулиці Інститутській поруч з місцем зіткнень під Верховною радою помер чоловік. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що ще в першій половині дня надійшла інформація про те, що чоловіку на вулиці Інститутській за кілька кварталів від місця проведення акцій стало погано.

"На виклик прибули лікарі, проте в кареті "швидкої" чоловік помер. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що число постраждалих поліцейських в результаті зіткнень під Верховною радою досягло 17 осіб. Він також додав, що поліція затримала 26 учасників зіткнень.

Зазначимо, що в центрі Києва після акцій протесту в урядовому кварталі вже відкрили рух транспорту по вулиці Грушевського. Сьогодні біля стін парламенту проходило кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі.

У поліції повідомили про затримання найбільш активних учасників сутичок під Радою
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