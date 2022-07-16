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Присваивал благотворительные взносы украинцев: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера

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Суббота 16 июля 2022 12:29
Присваивал благотворительные взносы украинцев: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера Фото: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве разоблачили псевдоволонтера, который присваивал благотворительные взносы украинцев. Подозреваемому грозит до 7 лет заключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, начиная с середины апреля текущего года, подозреваемый обращался к украинцам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным Силам Украины. Для коммуникации он использовал Telegram-канал.

"Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого, было изъято:

  • банковские карты;
  • ноутбук;
  • флеш-накопитель;
  • денежные средства.

Фото: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила в Госпродпотребслужбе масштабную коррупционную схему. В результате практически всем топ-руководителям объявили о подозрении.

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