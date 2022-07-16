Присваивал благотворительные взносы украинцев: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера
В Киеве разоблачили псевдоволонтера, который присваивал благотворительные взносы украинцев. Подозреваемому грозит до 7 лет заключения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, начиная с середины апреля текущего года, подозреваемый обращался к украинцам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным Силам Украины. Для коммуникации он использовал Telegram-канал.
"Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого, было изъято:
- банковские карты;
- ноутбук;
- флеш-накопитель;
- денежные средства.
Фото: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера (t.me/pgo_gov_ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила в Госпродпотребслужбе масштабную коррупционную схему. В результате практически всем топ-руководителям объявили о подозрении.
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