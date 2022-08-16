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Киевлянин получил 4 года тюрьмы за торговлю гуманитаркой

Новина українською →
Киев, Вторник 16 августа 2022 15:37
Киевлянин получил 4 года тюрьмы за торговлю гуманитаркой Фото: киевлянин получил 4 года тюрьмы за торговлю гуманитаркой (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Мужчина присвоил бронежилеты, рации и медицинские средства для ВСУ и перепродал это другим волонтерам. Позже злоумышленник был задержан и признал свою вину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Мужчина, желая помочь ВСУ, приобрел за свой счет снаряжение и планировал передать его в Черниговскую область. Тогда на него вышел другой мужчина, который представился волонтером и пообещал довезти помощь самостоятельно. Позже мужчина продал всю помощь, которую получил, а именно:

  • 40 бронежилетов "Mehler";
  • радиокоммуникационное оборудование;
  • 15 раций "Baofeng";
  • 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств.

Убытки достигли 400 тысяч гривен. Эту амуницию он продал женщине, которая тоже пыталась помогать украинским военным за 70 тысяч гривен. Позже эту женщину мужчина решил обмануть и выманил у нее 41 тысячу гривен, потому что пообещал достать бронежилеты из-за границы. Со временем псевдоволонтер в социальных сетях дал объявление, что может найти необходимую амуницию для военных и собрал с 13 500 гривен, однако помогать никому не планировал.

В суде свою вину мужчина признал и получил 4 года заключения. Также мужчина должен оплатить более 50 тысяч гривен материальных и 10 тысяч гривен моральных убытков.

Напомним, что в Тернопольской области разоблачили псевдоволонтеров, которые вместо помощи армии приобрели себе люксовые автомобили.

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