Киевлянин получил 4 года тюрьмы за торговлю гуманитаркой

Мужчина присвоил бронежилеты, рации и медицинские средства для ВСУ и перепродал это другим волонтерам. Позже злоумышленник был задержан и признал свою вину.

Мужчина, желая помочь ВСУ, приобрел за свой счет снаряжение и планировал передать его в Черниговскую область. Тогда на него вышел другой мужчина, который представился волонтером и пообещал довезти помощь самостоятельно. Позже мужчина продал всю помощь, которую получил, а именно:

40 бронежилетов "Mehler";

радиокоммуникационное оборудование;

15 раций "Baofeng";

4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств.

Убытки достигли 400 тысяч гривен. Эту амуницию он продал женщине, которая тоже пыталась помогать украинским военным за 70 тысяч гривен. Позже эту женщину мужчина решил обмануть и выманил у нее 41 тысячу гривен, потому что пообещал достать бронежилеты из-за границы. Со временем псевдоволонтер в социальных сетях дал объявление, что может найти необходимую амуницию для военных и собрал с 13 500 гривен, однако помогать никому не планировал.

В суде свою вину мужчина признал и получил 4 года заключения. Также мужчина должен оплатить более 50 тысяч гривен материальных и 10 тысяч гривен моральных убытков.