У центрі Києва намагалися пограбувати дітей, які збирали гроші для ЗСУ

У центрі Києва перехожі допомогли затримати незнайомця, що намагався пограбувати 12-річну дівчинку, у рюкзаку якої лежали зібрані гроші для ЗСУ. Діти грали на музичних інструментах на Хрещатику, збираючи пожертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Діти на вулиці Хрещатик грали на музичних інструментах та збирали кошти на підтримку ЗСУ. Їх помітив чоловік, а після вирішив прослідкувати за ними", - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.
За його словами, підійшовши до 12-річної дівчинки, нападник намагався зірвати з плеча рюкзак, у якому були зібрані кошти.
Однак це помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали правоохоронцям, яких до того моменту вже встигли викликати.
Правопорушника затримали.
Як повідомлялось, мешканець Києва привласнив бронежилети, рації та медичні засоби для ЗСУ і перепродав іншим волонтерам. Пізніше зловмисник був затриманий та визнав свою провину.
Нагадаємо, раніше правоохоронці у Києві виявили псевдоволонтера. Зібрані кошти чоловік витрачав не на ЗСУ, а на власні потреби.
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