В центре Киева из-за прорыва трубы провалился асфальт

В Киеве на ул. Владимирской, 52 произошло повреждение трубопровода, в результате чего пострадало дорожное покрытие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевавтодор" в Facebook.

В связи с аварией движение по проезжей части ограничено. Сообщается, что дорожники уже начали ликвидировать последствия аварии.

"На ул. Владимирской, 52 произошло повреждение трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта. Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать порыв", - сообщили в "Киевавтодоре".

В предприятии также отметили, что асфальт восстановит балансодержатель сетей. Однако конкретных сроков ремонта проезжей части не назвали.

Напомним, ранее сообщалось о повреждение магистрального трубопровода на мосту имени Патона, в результате чего 200 жилых домов остались без воды.

Также РБК-Украина сообщало, что 13 января в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Пострадало 9 человек.