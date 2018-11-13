В Киеве из-за прорыва трубы на Шота Руставели перекрыто движение

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Затруднено движение автобусов по маршрутам 3, 12, 14, 40, 40к, автобусов №69 и авто

В Киеве в результате прорыва трубы на улице Шота Руставели заблокировано движение троллейбусов и автобусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что с 16:47 временно прекращено движение троллейбусов маршрутов 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов 69 на вул. Жилянской - вул. Шота Руставели. Также перекрыто движение частного транспорта.

"Движение троллейбусов маршрута №3 организовано к Южному вокзалу маршрута №12 - к ст.м. Лыбедская, маршрута №14 - к Дворцу спорта, маршрутов №40,40 к - к Железнодорожному массиву, автобусов маршрута №69 - к ул. Тарасовская", - отметили в департаменте.

Отметим, на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды было настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Напомним, в Киеве сегодня вечером, 13 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах.