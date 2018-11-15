У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою

Інцидент стався на розі вулиць Ділова і Велика Васильківська
У центрі Києва сьогодні вранці, 15 листопада, прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
На розі вулиць Ділова і Велика Васильківська прорвало трубу з гарячою водою. Рух на цій ділянці ускладнений. Також наголошується про погану видимість через пар.
На розі Великої Васильківської і Ділової, зараз так. Прорив труби з окропом, ускладнений рух, погана видимість, отетовсьо. Welcome to Kyiv.Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 15 листопад 2018 р.
(Відео: banana fish)
Нагадаємо, 13 листопада на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю. В результаті інциденту було заблоковано рух тролейбусів і автобусів.
Также через прорив тепломережі на вулиці Шота Руставелі два будинки залишилися без опалення.
Додамо, що в результаті прориву труби залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун".