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У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 10:20
У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою
Фото: у центрі Києва прорвало трубу (РБК-Україна)

Інцидент стався на розі вулиць Ділова і Велика Васильківська

У центрі Києва сьогодні вранці, 15 листопада, прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На розі вулиць Ділова і Велика Васильківська прорвало трубу з гарячою водою. Рух на цій ділянці ускладнений. Також наголошується про погану видимість через пар.

 

На розі Великої Васильківської і Ділової, зараз так. Прорив труби з окропом, ускладнений рух, погана видимість, отетовсьо. Welcome to Kyiv.

Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 15 листопад 2018 р.

(Відео: banana fish)

Нагадаємо, 13 листопада на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю. В результаті інциденту було заблоковано рух тролейбусів і автобусів.

Также через прорив тепломережі на вулиці Шота Руставелі два будинки залишилися без опалення.

Додамо, що в результаті прориву труби залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун".

 

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