В центре Киева из-за прорыва теплосети без отопления остались два дома

Иллюстративное фото (facebook.com/kyivteploenergo)

Два дома будут без тепла максимум сутки, заявили в КГГА

В Киеве из-за прорыва теплосети на улице Шота Руставели два дома остались без отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, этой теплосети около 50 лет, ее неоднократно признавали аварийной.

"Максимум в течение суток восстановим нормальную работу теплобеспечения. Сети 50 лет, по информации специалистов, она неоднократно подавалась как аварийная в прошлые годы. Поэтому имеем такое наследство, которое именно в этом году город взял в управление. Это жилые, административные здания, садов и школ здесь нет. Перебоев с теплом не должно быть, только два объекта у нас будут без тепла максимум сутки", - пояснил Пантелеев.

Эти два дома, которые остались без отопления, должны переподключить к другим теплосетям, отметил он.

Напомним, последствия прорыва трубы на ул. Шота Руставели в Киеве планируют ликвидировать до 15:00 14 ноября.

Как отмечается, сегодня, 13 ноября, в 16:40 на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, вследствие чего горячая вода вытекла на проезжую часть. Кроме того, из-за аварии теплосети на перекрестке указанных улиц образовалась яма, в которую попало легковое авто, пострадавших нет.