В центре Киева пропал свет из-за аварии

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования. Из-за аварии без света остались две улицы.
Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".
Так, без электроэнергии остались дома по следующим адресам:
"Для этих домов мы сейчас подсоединяем дизельгенераторы и одновременно восстанавливаем постоянную схему питания", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 августа в центре Киева произошла авария, из-за которой 71 дом остался без света.
Кроме того, 18 июля на левом берегу Киева произошла авария из-за чего часть столицы осталась без света.