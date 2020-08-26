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В центре Киева пропал свет из-за аварии

Автор: РБК-Украина

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования. Из-за аварии без света остались две улицы.

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Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

Так, без электроэнергии остались дома по следующим адресам:

  • улица Паньковская 17, 19;
  • Саксаганского 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

"Для этих домов мы сейчас подсоединяем дизельгенераторы и одновременно восстанавливаем постоянную схему питания", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа в центре Киева произошла авария, из-за которой 71 дом остался без света.

Кроме того, 18 июля на левом берегу Киева произошла авария из-за чего часть столицы осталась без света.

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